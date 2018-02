ARTIGO DO GATO

Muitos filósofos passaram suas vidas escrevendo teorias, buscando explicações sobre nossa origem e nos ajudaram muito a entender a ciência humana. Porém em um mundo caótico e desordenado, onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, onde não se pode confiar em nada nem em ninguém, as pessoas que se sentem em paz são justamente aquelas que mais buscam a felicidade interior, que buscam isolamento intrapessoal. Parece egoísmo certo? Mas se pararmos pra pensar por que a depressão é considerada o “mal do século” é justamente porque as pessoas do mundo moderno vivem sufocadas pelo mundo que as rodeiam, tanto que chegam a pensar que suas vidas não fazem o menor sentido. Mas por que? Por que acordar de manhã? Olhar pra cara daquele patrão chato, trabalhar a manhã inteira longe da esposa e dos filhos, chegar em casa no final do mês com o bolso cheio de dinheiro e pagar todas as dívidas, pra quando seu filho te pedir pra ir no parque você virar pra ele e dizer que não tem tempo, que está cansado, que não se sente bem.. que sentido isso faz? Será que esse é o caminho da felicidade? Todos sabemos que não, mas inconscientemente todos buscam esse caminho, crescemos ouvindo que temos que ir pra escola, estudar, ser o melhor, pra crescer e ter um bom trabalho, e ganhar dinheiro. Pra quando você finalmente chegar aonde você queria e perceber que nada faz sentido pra você. Bem amigos, talvez isso aconteça simplesmente porque você passou a vida fazendo o que as pessoas diziam, e agora não sabe o que fazer, abre os olhos de manhã e não sabe seguir um caminho diferente.