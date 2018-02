ARTIGO DO GATO

Atribuir ao governo responsabilidade pela ausência do desfile das escolas de samba é no mínimo irresponsabilidade. Querer que o Estado encha as burras das agremiações carnavalescas, financiando as escolas, blocos e etc. e ainda receber gratuitamente todo o aparato de segurança e a estrutura pública de saúde para atender possíveis vitimas da violência verificada nesse período momesco, é um negócio inaceitável. Ninguém quer se comprometer. Apenas acenar com o chapéu do Estado. Assim fica fácil. As diretorias das escolas somem o ano todo e próximo ao carnaval aparece com um planejamento onde o objetivo é fazer gestão junto ao governo estadual para passar a conta que o Estado deve pagar.