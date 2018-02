Feira de Profissões do MedioTec em Macapá

O governador Waldez Góes (PDT) abriu na manhã desta sexta-feira (16) a Feira de Profissões em Macapá. Antes da abertura, ele explicou no programa LuizMeloEntrevista (DiárioFM 90,9) que no evento, que acontece no estacionamento do Sebrae, em Macapá, os estudantes da rede estadual de ensino têm a oportunidade de conhecer os cursos técnicos do MedioTec para ingressarem no mercado de trabalho com maior preparo profissional, durante a Feira de Profissões.





De acordo com Waldez, a Feira, que funciona das 8h às 18h e tem entrada gratuita, apresenta 25 opções de cursos profissionalizantes: “A Feira de Profissões é, na minha opinião, o mais importante projeto educacional voltado para a juventude porque desperta vocações e formação técnica para o ingresso mercado de trabalho. Esse projeto me faz lembrar a década 1970, quando o Amapá não possuía curso superior e quando o aluno tinha formação técnica tinha assegurado o seu emprego, sendo também decisivo para se preparar para a faculdade na área certa, de acordo com a sua vocação, porque é muito ruim só descobrir que não é vocacionado para determina curso superior quando a pessoa conclui esse curso. Mais de 600 alunos estão sendo beneficiados e mais 12 mil alunos serão contemplados em todos os municípios”.





Centros profissionalizantes

A Feira de Profissões conta com estandes dos centros profissionalizantes de diversos cursos entre eles enfermagem, informática, administração e comércio, onde os estudantes podem esclarecer suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre as profissões dos cursos técnicos ofertados, além da exposição de trabalhos; demonstração de rotinas laborais dos cursos; apresentação de maquetes; máquinas e equipamentos voltados às tecnologias da informação e comunicação; produção cultural e design; desenvolvimento educacional e social; ambiente, saúde e segurança; recursos naturais; turismo, hospitalidade e lazer.