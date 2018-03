Ação integrada do NIMP/MP-AP, PF, PRF e PM/AP prende dois homens e apreende munições contrabandeadas da Guiana Francesa













Em ação conjunta do Núcleo de Inteligência do Ministério Público do Amapá (NIMP/MP-AP), Polícia Federal (PF/AP), Polícia Rodoviária Federal (PRF/AP) e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá (BOPE/PMAP), realizada neste domingo (4), no KM 50 da BR 156, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de milhares de munições contrabandeadas da Guiana Francesa.









A carga ilegal estava na carroceria de uma pick-up de cor preta. Ao todo, cerca de 2 mil munições de calibres 12, 32 e 20 foram encontradas dentro do carro. Os dois homens, com idades de 23 e 39 anos, foram presos em flagrante. Com a dupla também foram encontradas 22 gramas de cocaína.





Os envolvidos irão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de tráfico internacional de arma de fogo e munição e porte de drogas ilícitas para uso pessoal.





Segundo a promotora de Justiça Andréa Guedes, coordenadora do NIMP, essa foi mais uma ação integrada entre MP-AP e forças policiais que obteve sucesso. A promotora Andréa Guedes ressaltou, também, a importância da integração e do diálogo permanente entre todas as polícias e as demais instituições de segurança pública.





“Continuaremos trabalhando em parceria com as forças policiais. É fundamental que estejamos unidos no enfrentamento à violência e no combate ao crime organizado. Juntos temos mais chances de vencermos essa luta. Parabéns à equipe do NIMP, PF, PRF e PM/AP, que trabalharam nesta ação”, frisou a promotora de Justiça.