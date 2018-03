Amapá abre inscrições de intercâmbio nos Estados Unidos ou Egito para estudantes

Foto: Divulgação

Estudantes terão acesso a estudos e experimentos nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática

Estudantes de escolas públicas amapaenses terão a oportunidade de interagir com outra cultura, adquirir novas experiências e ampliar o conhecimento. O Programa BP Global STEM Academies vai ofertar quatro bolsas de intercâmbio de ensino médio a jovens com ótimo currículo escolar. As bolsas são para os Estados Unidos ou Egito e são destinadas a alunos das redes estadual e federal. O programa é uma parceria entre a AFS Intercultura Brasil, empresa British Petroleum (BP) e o Governo do Amapá.

As inscrições podem ser feitas de 1º a 19 de março (até às 10h) no site www.afs.org.br . No Egito, o intercâmbio acontecerá de 21 de junho a 19 de julho e, nos Estados Unidos, de 1º de julho a 28 de julho. O destino será definido pelos organizadores da bolsa. Porém, o candidato deve informar sua preferência e o motivo. Serão quatro semanas de estudos e experimentos de temas da área de STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática).

Entre os requisitos para participar, é necessário que o aluno tenha entre 15 e 17 anos e meio, até junho de 2018; esteja cursando o ensino médio em escola pública; nunca ter tido uma reprovação; ter nível de inglês intermediário e histórico escolar que comprove bom desempenho nas disciplinas de ciências, física, química e matemática.

O processo seletivo é composto de testes e entrevistas. Na 1ª fase, além de enviar os documentos, os candidatos deverão responder um questionário e anexar um vídeo, em inglês, de no máximo dois minutos, fazendo uma apresentação pessoal e seu envolvimento com as áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática.

O AFS validará os requisitos e escolherá os semifinalistas, que devem executar tarefas desafios. Após cumprir a missão, serão selecionados os candidatos que passarão por entrevistas virtuais. No final, serão escolhidos quatro bolsistas e dois suplentes.

BP no Brasil

A BP está presente no Brasil desde 1957 e atualmente atua em cinco segmentos: exploração e produção de petróleo e gás natural (BP Energy); produção de etanol (BP Biocombustíveis); produção de lubrificantes e fluidos (Castrol); distribuição de combustíveis de aviação (Air BP) e distribuição de combustíveis marítimos (NFX).

Em 2011, a BP anunciou a criação deste programa de bolsas de estudos para o ensino médio, com o objetivo de proporcionar aos alunos talentosos de baixa renda, a oportunidade de estudar no exterior.

AFS Brasil

O AFS Intercultura Brasil é uma organização educacional, internacional, voluntária, não-governamental e sem fins lucrativos, que oferece oportunidades de aprendizado intercultural para ajudar as pessoas a desenvolverem seus conhecimentos, habilidades e o entendimento necessário, para a criação de um mundo com mais justiça e paz.

Criado em 1947 e desde 1956 no Brasil, o AFS proporciona experiências de aprendizagem intercultural aproximando culturas globais e ajudando as pessoas a se conectarem, transformando a vida de milhares de estudantes, famílias e indivíduos a cada ano.