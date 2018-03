Beneficiários do Amapá Jovem têm até sexta-feira para se inscrever em alguma ocupação

Inscrições podem ser feitas no Portal da Juventude e quem não tiver acesso à internet, pode procurar uma unidade do Super Fácil ou as gerências da Sims.

Foto: Maksuel Martins/Secom

O Portal da Juventude é o ambiente virtual das inscrições que mostra as opções das atividades formativas

Os jovens habilitados, que ainda não se inscreveram em alguma ocupação para garantir sua permanência no Programa Amapá Jovem, têm até esta sexta-feira, 2, para fazer o procedimento. As inscrições podem ser feitas no Portal da Juventude, no site www.juventude.ap.gov.br e quem não tiver acesso à internet, basta procurar uma das unidades da Rede Super Fácil ou as gerências da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims) nos municípios. Inicialmente, serão atendidos 6.712 jovens com idade entre 15 e 29 anos, que foram habilitados para participar do programa, a partir da análise do perfil socioeconômico.

Toda a inscrição é processada no ambiente do Portal da Juventude. Ao acessar o site juventude.ap.gov.br e clicar no banner de inscrição, que aparece na página inicial, o habilitado deve clicar na opção ‘Acesse sua Oportunidade’. Nesse campo, será solicitado o CPF do jovem para que ele tenha acesso às opções de atividades. Ao finalizar o preenchimento dos campos orientados, o habilitado já sai do ambiente virtual sabendo os horários e local da ocupação no programa. Depois disso, é só imprimir o comprovante de inscrição.

Serão ofertadas cerca de 600 atividades formativas e de ocupação, incluindo projetos sociais, cursos profissionalizantes, oficinas e palestras. As aulas estão previstas para se iniciarem na segunda-feira, 5, em escolas estaduais, batalhões da Polícia Militar, grupamentos do Corpo de Bombeiros, centros comunitários e centros didáticos dos municípios.

A estudante Adriele Barbosa Ramos, 22 anos, foi uma das que procuraram a unidade do Super Fácil, no centro de Macapá. Ela escolheu o curso de Inteligência e Gestão Emocional como forma de agregar conhecimentos à graduação de Pedagogia. “Estou muito ansiosa e com muita disposição para começar a estudar e poder receber os benefícios que o programa oferece. Escolhi essa atividade por que a escola fica próxima da minha casa e, também, por ser dentro da área da educação”, justificou.

Jaqueline da Silva Machado, 17 anos, também foi habilitada para participar do Amapá Jovem. Ela já concluiu o ensino médio e, agora, tenta o primeiro emprego. Ela vê o programa como uma boa oportunidade de conseguir experiência e espaço no mercado de trabalho. “Quero muito conseguir essa vaga. O mercado está muito exigente e, quanto mais conhecimento, mais chance de conseguir um bom emprego”, analisou a jovem.

Cadastro contínuo

As inscrições para ser beneficiário do Amapá Jovem são contínuas. Ou seja, estão abertas a qualquer tempo. Quem ainda não se inscreveu, pode se dirigir a uma unidade Super Fácil ou acessar o portal da juventude para fazer o seu cadastro. O candidato passará por todo processo que os 6.712 habilitados passaram, como a entrega de documentos e análise do perfil socioeconômico, para que possa se inscrever nas atividades formativas e receber o auxílio financeiro.

Por esse motivo que, além das inscrições para as atividades, os polos de atendimentos estão realizando novos cadastros e recebendo documentos dos jovens habilitados que ainda não entregaram documentação. “Essa é mais uma oportunidade que os jovens estão tendo para serem incluídos no programa. Caso esteja habilitado, ele pode entregar os documentos e já se inscrever em alguma ocupação”, reforçou a titular da Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude (Sejuv), Joelma Santos. Ela acrescentou que é obrigatório o jovem comparecer às atividades formativas para garantir a permanência dele no programa.