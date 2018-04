Ciclo do Marabaixo na Favela inicia ‘Sábado de Aleluia’ no Barracão da Tia Gertrudes

No barracão da Tia Gertrudes Saturnino os familiares e devotos da Santíssima Trindade finalizam os preparativos para o Ciclo do Marabaixo, que inicia neste sábado de Aleluia (31), e encerra no dia 3 de junho. A programação na Favela neste ano homenageia a pioneira Natalina Costa, falecida em 2017. Além da programação do Ciclo do Marabaixo, os descendentes de Gertrudes e Natalina, festeiros e organizadores da Associação Berço do Marabaixo, fortalecem a cultura com a inclusão da educação, com a reinauguração da biblioteca e abrem as portas do museu e do bazar, com roupas, acessórios e demais elementos da tradição do marabaixo.