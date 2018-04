Artigo do Rei

Bom, esse prólogo é para explicar meu amor pelas máquinas de Datilografia, e as décadas que ela me ajudou no meu emprego no Governo do extinto Território Federal do Amapá, atuando no SEAD, PMM, SEED, e nas secretarias do Dom Aristides Piróvano, Sebastiana Lenir e Colégio Amapaense. Veio a era da tecnologia, nasceram os computadores, retiraram as máquinas de escrever, dos escritórios e repartições públicas e o ultimo nicho, foi as residências, isso pelas exigências dos filhos e netos, também foram descartadas, viraram peças de museu ou relíquias familiar.