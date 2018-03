Cidades consomem 23% da água do país e 80% desse recurso vira esgoto

Consumo de água nas indústrias é menos de 10% do total retirado da natureza, em todo país





Por Cristiano Carlos









O 8º Fórum Mundial da Água terminou na última semana e, a partir de agora, as nações seguem com o desafio de colocar em prática as sugestões apresentadas no encontro para a melhoria e defesa dos recursos hídricos do planeta. No Brasil, as políticas e os investimentos em recursos hídricos precisam ser eficientes para proteger as bacias, preservar as florestas, os rios e os mananciais. Outro desafio é promover, também, o tratamento do esgoto em todas as cidades brasileiras.

Aliás, um dos maiores desafios na defesa dos recursos hídricos está justamente nas cidades. De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA), as cidades brasileiras consumiram cerca de 500 mil litros de água por segundo, dos mais de dois milhões de litros retirados na natureza para o abastecimento do país em 2016.

Quanto ao descarte da água após o uso pela população, os números da ANA revelam um cenário preocupante: dos 500 mil litros de água retirados da natureza por segundo ao ano, quase 400 mil são descartados como esgoto. Destes, menos de 40% são coletados e tratados.

O especialista em Engenharia Ambiental da Universidade de Brasília (UnB), Sérgio Koide, lembra que a falta de saneamento básico de qualidade nas cidades é o maior fator poluente no país. “Nós temos muitos problemas a superar. Eu acho que nesse sentindo, de maneira geral, tanto o governo Federal quanto os governos estaduais têm falhado no país”, explicou.

O governo Federal estuda editar uma Medida Provisória para ajustar o marco regulatório do saneamento básico e tornar as regras do setor mais simples e padronizadas. O objetivo é facilitar a aplicação de recursos na fomentação de saneamento e atrair parcerias privadas nos projetos de infraestrutura hídrica nos estados. De acordo com a Casa Civil da Presidência da República, o documento está sendo elaborado por uma equipe interministerial formada por técnicos de várias pastas do governo e ainda não tem data para ser divulgado.

Além disso, é necessário que haja maior conscientização da população para uso e o descarte corretos da água, como lembra a especialista em Políticas Industriais, Ilana Dalva Ferreira. “A população precisa entender a importância do saneamento para a vida dela. As pessoas precisam entender que, se elas não tiverem uma água de qualidade na casa delas, e se, quando elas dão descarga aquilo não vai para um lugar adequado, elas vão ficar doentes”, disse.

Ainda de acordo com dados da ANA, em cada grupo de 100 pessoas no Brasil, 43 têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto; 18 à coleta apenas; 12 dão solução por conta própria ao saneamento e 27 não têm nem a coleta e tão pouco o acesso ao tratamento de esgoto.

A maior disponibilidade de saneamento básico está nos estados da região Sul do país, onde 65 pessoas, em cada grupo de 100, têm atendimento adequado de coleta e tratamento de esgoto nas cidades. A maioria da população da região Nordeste não tem acesso aos serviços de coleta e tratamento, e no Norte, menos de 35 pessoas - em um grupo de 100 - têm acesso a saneamento básico.

Utilização da água

Outro ponto de discussão no 8º Fórum Mundial da Água teve a ver com a forma como esses recursos hídricos são utilizados. No Brasil, mais de dois milhões de litros de água são retirados por segundo da natureza para o abastecimento de todo o país, por ano. As cidades consomem cerca de 23% do recurso disponível, quase 500 mil litros por segundo, ano. Desse total, quase 80% são descartados na natureza como forma de esgoto.

O consumo de água nas indústrias, por exemplo, é de apenas 192 metros cúbicos por segundo ao ano, menos da metade daquilo que é usado pelas cidades e menos de 10% do total distribuído em todo país. Ademais, do total de água usado na produção das indústrias, apenas 45% é descartado como esgoto.

A comparação de consumo entre as cidades e as indústrias comprova que ações de defesa dos recursos hídricos precisam ser adotadas de forma prioritária nas áreas urbanas. O especialista em Engenharia Ambiental da UNB, Sérgio Koide, acredita que os estados precisam criar normas para punir as pessoas que mais desperdiçam água nas cidades para conter o uso irresponsável do recurso. “Aquele que desperdiça água tem que ser mais penalizado pelo seu uso. As áreas de renda mais alta têm consumo exagerado, quase três vezes o recomendado pela OMS”, revelou.

Em todos os estados, cerca de 58% das cidades são abastecidas com água dos rios, lagos ou reservatórios artificiais. A água retirada de poços subterrâneos abastece 42% das áreas urbanas.

O esgoto gerado pela população das cidades brasileiras supera a marca de nove toneladas dia. “O grande poluente no Brasil hoje é a questão do saneamento porque ele não está fazendo o dever de casa. É mais fácil cobrar de uma indústria do que cobrar do serviço público, dos governos, que eles tratem bem os seus efluentes”, explicou Sérgio Koide.