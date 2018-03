Conselho aprova convênio de R$ 80 mil para a Semana do Artesão

Projeto vai fomentar políticas de incentivo ao artesanato nas escolas públicas estaduais e centros comunitários da capital.

Foto: Leidiane Lamarão

Proposta foi aprovada por unanimidade pelos membros do Condmicro, em reunião realizada durante a semana

O Conselho Diretor de Apoio ao Microempreendedor e ao Desenvolvimento do Artesanato do Amapá (Condmicro) aprovou esta semana, por unanimidade, o aporte financeiro de R$ 80 mil para a Semana do Artesão, que vai ocorrer no período de 20 a 30 de março. O convênio será assinado entre a Agência de Fomento do Amapá (Afap) e a Associação dos Artesãos do Amapá (Amaarte) para a realização do evento.

De acordo com o presidente da Amaarte, Jansen Silva, o projeto visa fomentar políticas de incentivo ao artesanato nas escolas públicas estaduais e centros comunitários da capital, onde serão ofertadas cinco oficinas de artesanatos com conteúdo sobre Maracá e Cunani, nas modalidades cerâmica, madeira, diversificados de madeira, cipó e bijuterias em sementes. Os treinamentos serão ministrados por cerca de 30 artesãos e voltados para jovens de 9 a 17 anos de idade.

“A importância do projeto é macro em todos os sentidos; ganham os artesãos, que serão contratados para aplicar as oficinas e também venderem seus artesanatos, ganha o Estado por levar este ensino para futuros artesãos, e ganha a comunidade que aprende uma nova maneira de emprego e renda”, ressaltou Silva.

De acordo com a diretora-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Amapá, Tânia Maria Sousa, que também preside o Condmicro, a proposta foi aprovada devido à importância e a necessidade de prestigiar os artesãos amapaenses.

Ela reforça que o governo do Estado valoriza as políticas de incentivos a todas as classes, principalmente quando se trata de desenvolvimento da economia. “Os artesãos merecerem esta programação, o nosso compromisso é incentivar o desenvolvimento de todas as classes, por isso, decidimos por aprovar o projeto”, esclareceu a presidente.

Participaram da reunião os conselheiros Regina Martins, da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan); Jansen Silva, presidente da Amaarte; Raimundo Simão, presidente da Femicro; Ezequias Ferreira, representando a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), além da assessora jurídica da Agência Amapá, Emilie Pereira; e a presidente do Conselho Diretor e também da Agência Amapá, Tânia Maria Sousa.