Conselho de LGBT capacita movimentos sociais para elaboração de Plano Estadual

Capacitação sobre gênero e sexualidade ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de março, em Macapá, e contará com consultoria de professores da Unifap.

Foto: Arquivo/Secom

Abertura ocorrerá nesta sexta-feira, 2, na Ueap a partir das 19h.

O Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais/LGBT do Amapá, promove nos dias 2, 3 e 4 de março, o curso “Políticas Públicas, Gênero e Sexualidade”, na Universidade do Estado do Amapá (Ueap). O objetivo é capacitar os atores locais que atuam na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas votadas à promoção de direitos da população LGBT. A abertura será sexta-feira, 2, às 19h, na Ueap.

O evento será realizado em parceria com a Universidade Federal do Amapá (Unifap), que disponibilizará professores do Curso de Especialização em Estudos e Políticas Públicas, para prestarem consultoria na elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para a população LGBT.

O curso é direcionado aos representantes de organizações públicas governamentais, da sociedade civil e dos movimentos sociais com atuação na área de direitos humanos. Na ocasião, serão apresentados perspectivas, cenário e desafios para a garantia de direitos da população LGBT no Estado do Amapá.

O Conselho LGBT é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, no âmbito de sua competência, integrado à estrutura básica da Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social (SIMS). Sua finalidade é elaborar, acompanhar, monitorar, fiscalizar e avaliar a execução de políticas públicas para lésbicas, gays, bissexuais, transvestis e transexuais, destinadas a assegurar a essa população o pleno exercício de sua cidadania.