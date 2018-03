Deputada Janete é homenageada por segmentos do PSB no XIV Congresso









Brasília, 01/03/2018 – A deputada federal Janete Capiberibe (PSB/AP) foi homenageada pela Secretaria Nacional de Mulheres do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com uma medalha comemorativa aos 18 anos da Secretaria, e pela Negritude Socialista Brasileira (NSB), com o Prêmio Afro Eduardo Campos. As homenagens aconteceram na comemoração dos 18 anos da Secretaria de Mulheres e no Congresso Nacional da NSB, que acontecem em Brasília, antecedendo o XIV Congresso Nacional do PSB, que inicia hoje, 1º, e vai até o sábado, 03, com a eleição do novo diretório nacional. As homenagens são concedidas como reconhecimento dos segmentos do partido ao trabalho desenvolvido pela deputada Janete em favor desses grupos da população brasileira. O senador João Capiberibe foi homenageado pela NSB.

A deputada socialista é defensora da maior presença das mulheres e dos negros na política. É autora da Lei de prevenção ao escalpelamento, que reduziu os acidentes ribeirinhos na Amazônia que arrancam o couro cabeludo e mutilam meninas e mulheres. Também se posiciona em defesa das mulheres contra os ataques da bancada fundamentalista no Congresso. É autora de emendas orçamentárias que estão permitindo estudos antropológicos e a titulação de 14 comunidades de quilombo no Amapá.

Janete participou do debate da Juventude Socialista Brasileira que tratou do poder político e eleitoral da juventude. “A história do PSB é de defesa intransigente da democracia e de luta incansável por justiça social e por igualdade. Temos que eleger jovens, mulheres, negros que lutam por essas bandeiras. A juventude é a grande força política para mudar o Brasil”, afirmou.

Durante as homenagens e o debate, o posicionamento político de deputada Janete, defendendo a eleição de socialistas comprometidos a retomar os direitos tirados dos brasileiros pelo atual governo, culminaram com brados de “Fora, Temer”. Janete afirma que a mobilização popular pressionou o governo e o Congresso fazendo com que recuassem da reforma da Previdência. “Nesta eleição, vamos derrotar esse governo e vamos resgatar os direitos que foram tirados por este governo golpista e sua base de pelegos”, afirma a socialista.