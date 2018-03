 Dia do Artesão será comemorado com missa, sorteio de brindes e show

A programação desta segunda-feira, 19 de Março, inicia às 18h, na área em frente à Casa do Artesão, na praça Beira-Rio.

Foto: Ascom/Sete

Camisas com grafismos Maracá e Cunani chamaram a atenção de turistas em visita à feira do artesanato

A Semana do Artesão Amapaense, organizada pelo Governo do Estado, encerra nesta segunda-feira, 19, com uma diversifica programação. São oficinas de artesanato, missa em ação de graças pelo Dia do Artesão, entrega de carteiras estadual e nacional do artesão, sorteio de prêmios, corte do bolo com parabéns e show artístico. O evento será das 18h às 23h, em frente à Casa do Artesão, na praça Beira-Rio.

O sorteio de prêmios será exclusivo aos artesãos. A programação iniciou no dia 16 de Março, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete) em parceria com a Associação de Artesãos e Empreendedores Individuais da Beira-Rio (Amicro Beira-Rio).

Muitos turistas de passagem pela capital, Macapá, aproveitaram para levar uma lembrança do artesanato amapaense. Foi o caso do economista, Jadir Conceição Veloso, do Rio de Janeiro. As camisas com grafismos Maracá e Cunani chamaram a atenção.

“Que coisa encantadora. Estou levando quatro camisas para usar e dar de presente para a minha família lá no Rio. A feira está muito bem organizada. Parabéns aos artesãos do Amapá”, avaliou.

A Valdina da Silva viu a propaganda da Semana do Artesão Amapaense pela televisão e decidiu conferir com a família. No espaço destinado às associações de artesãos, ela comprou louças do Distrito do Maruanum.

“São peças bem acabadas e bastante resistentes. Podem ser usadas no preparo de alimentos tanto no fogo à lenha quanto a gás”, parabenizou.

A expectativa da Secretaria do Trabalho e da Amicro Beira-Rio é receber cerca de 5 mil pessoas nos quatro dias de feira. A Feira do Artesanato e Empreendedorismo criou oportunidade de emprego renda para mais de 100 pessoas, entre artesãos, empreendedores individuais e grupos econômicos solidários.

“Convido toda a população de Macapá e demais municípios para vim prestigiar nossa Feira do Artesanato e Empreendedorismo aqui na Praça Beira-Rio. É um espaço com vários ambientes”, acrescentou Maraína Martins, secretária do Trabalho e Empreendedorismo.