No Amapá temos as amapaenses que vem se destacando no papel de lutarem pelo empoderamento da mulher, garantindo a elas o acesso aos degraus da evolução e vitorias no combate a descriminação e dar a todas o conhecimentos de seus direitos e que devem lutar por eles. Nos segmentos da política, temos uma deputada estadual ferrenha defensora da mulher e o mais importante o poder Legislativo Estadual do Amapá é o que mais tem mulheres em suas bancadas, 47% delas estão nesta legislatura, temos mulheres empreendedoras, educadoras, policiais, médicas, pesquisadoras, gestoras públicas, como Goreth Sousa, na Educação Estadual e Magaly Xavier frente a administração pública. Na magistratura tivemos a primeira mulher no comando do Tribunal de Justiça, Desembargadora Sueli Pini e apresentam grande trabalho honesto e transparente. Dando orgulho aos amapaense.A todas as mulheres públicas e anônimas do Amapá, do Brasil e do mundo, Feliz Dia Internacional da Mulher, e que ele se torne perene, diariamente.