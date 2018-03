Estado mostra investimentos na saúde durante apresentação do Levantamento de Governança

Elaborado pelo Tribunal de Contas do Amapá, documento apontou sugestões para a melhoria da assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde.

Foto: Márcio Pinheiro/Secom

O governador Waldez Góes pontuou aos técnicos do TCE/AP as melhorias implementadas pelo Estado na área da saúde

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/AP) apresentou ao Governo do Amapá os resultados do Levantamento de Governança e Gestão em Saúde, relatório que faz um diagnóstico do setor. Diante da análise do documento, o TCE/AP sugeriu algumas medidas para o governo aperfeiçoar a gestão da saúde no Estado e melhorar o serviço prestado à população. Entre as demandas apontadas, está o aprimoramento em diferentes setores como informação e conhecimento, média e alta complexidade, vigilância em saúde e outros.

O secretário de Estado da Saúde (Sesa), Gastão Calandrini, esclareceu aos técnicos do TCE/AP os desafios do gerenciamento da saúde no Amapá. E informou que o governo utilizará as sugestões do órgão para ampliar a qualidade do serviço de saúde aos usuários. “A Sesa nomeará uma comissão para analisar o relatório e estabelecerá um cronograma de alcance das metas apontados pelo tribunal”, assegurou.

Calandrini apontou que 77% dos recursos destinados à saúde são para folha de pagamento. Dos 33% restantes, 27% vão para a prestação de serviços como alimentação, limpeza, vigilância e outros. “Somente 6% podem ser utilizados para investimentos como a aquisição de equipamentos”, complementou o secretário, reforçando que, mesmo com as limitações orçamentárias, o Estado vem conseguindo entregar obras e serviços à população.

Investimentos

O governador Waldez Góes pontuou aos técnicos do TCE/AP as melhorias implementadas pelo Estado na área da saúde. E citou a construção do novo hospital do município de Porto Grande que deve iniciar no mês de abril; construção da Unidade Fixa de Prevenção e Diagnóstico do Hospital do Câncer de Barretos, em Macapá, que se encontra em andamento; reformas do Hospital de Emergência (HE), do Pronto Atendimento Infantil (PAI), das Unidades de Terapia Intensiva adulto e infantil do Hospital Estadual de Santana (HES); revitalização da Unidade Mista de Saúde de Vitória do Jari; reaparelhamento da rede hospitalar com a compra de 931 utensílios e equipamentos para vários setores e unidades de saúde estaduais; conclusão da Maternidade Bem Nascer, na Zona Norte de Macapá; implantação do Sistema Informatizado de Marcação de Consultas, e implantação do Sistema de Prontuário Eletrônico e do Ponto Eletrônico nas unidades de saúde administradas pela Sesa.

Relatório

O Levantamento de Governança e Gestão em Saúde foi elaborado com base em questionários aplicados a equipes da Secretaria de Estado de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde (CES) e do Comitê Intergestores Biparte (CIB), durante o segundo semestre de 2015, período em que cada órgão respondeu um relatório específico.

O instrumento foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) com o TCE/AP a fim de apontar sugestões e políticas que devem ser implementadas para melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

Para o conselheiro presidente do TCE/AP, Ricardo Soares, o levantamento tem a proposta de mostrar aos gestores, alternativas para oferecer melhores serviços de saúde. "As informações visam auxiliar os chefes do Poder Executivo, secretários de saúde e conselheiros de saúde no que eles necessitam investir, como organizar melhor a gestão e governança para gerar resultados mais satisfatórios", destacou.