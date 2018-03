Governo firma Cooperação Técnica para gestão compartilhada em escola de Santana

Afonso Arinos é a terceira instituição de ensino do Amapá a adotar o modelo de administração

Termo de cooperação foi assinado pelo comandante geral da PM/AP, coronel Rodolfo Pereira, e pela secretária de Estado da Educação, Goreth Sousa

A Escola Estadual Professor Afonso Arinos de Melo Franco, localizada na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá, será beneficiada com o regime de gestão compartilhada entre Secretaria de Estado de Educação (Seed) e Polícia Militar do Estado do Amapá (PM/AP) no ano letivo de 2018. O Acordo de Cooperação, que firma o compromisso, foi assinado pelo comandante da PM/AP, coronel Rodolfo Pereira, e pela secretária de Educação, Goreth Sousa, nesta sexta-feira, 2, durante a cerimônia de formatura de início de ano letivo da Escola Estadual Antônio Messias Gonçalves da Silva (LINKAR MATÉRIA CAROL MESQUITA). O governador Waldez Góes esteve presente na solenidade.

Com a assinatura do acordo, a instituição santanense torna-se a terceira escola estadual do Amapá a adotar o sistema de gestão compartilhada, modelo que teve início em 2017 em dois colégios da capital amapaense, a Escola Estadual Antônio Messias Gonçalves da Silva, administrada pela Seed e pela PM/AP, e a Escola Estadual Risalva Freitas do Amaral, com administração da Seed e do Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá (CBM/AP).

A implantação da gestão compartilhada na Escola Estadual Professor Afonso Arinos de Melo foi discutida em 2017 com a coordenação pedagógica, corpo docente da instituição e com a comunidade local, que aprovou o regime por meio de votação em uma audiência pública (LINKAR: https://www.portal. ap.gov.br/noticia/0711/ comunidade-aprova-gestao- compartilhada-com-a-policia- militar-em-escola-de-santana ).

Durante a solenidade, Waldez Góes destacou que o sucesso do novo modelo foi fundamental para que o governo estadual estendesse o regime à instituição santanense. “A comunidade aprovou de forma unânime o modelo de gestão compartilhada na Escola Estadual Afonso Arinos. Temos a certeza que essa medida será muito positiva para os alunos e para o município de Santana”, ressaltou Góes acrescentando que o objetivo é, futuramente, levar o modelo de gestão compartilhada aos municípios de Oiapoque e Laranjal do Jari.

Para o diretor da escola, tenente Leandro Cruz, a assinatura do documento é um momento histórico para o município de Santana, uma vez que as crianças e adolescentes da instituição terão acesso à gestão compartilhada, um modelo no qual são desenvolvidas ações de cidadania, valores morais e éticos que ajudam no aprendizado escolar e, consequentemente, refletem positivamente no aprendizado escolar e comportamento do aluno. Cruz ressalta que aulas na instituição começam em 20 de março, data estabelecida devido a uma reforma pela qual a escola passa para receber os 800 alunos matriculados.

“A comunidade sabe da importância da educação e acompanha os aspectos positivos conquistados pelas escolas que já adotaram a gestão compartilhada, por isso ela sabe o quanto esta mudança é significativa para suas crianças e adolescentes. Observamos um aumento no número de matriculas após a implantação do modelo”, frisou Cruz, que já foi diretor adjunto da Escola Estadual Antônio Messias.