INCÊNDIO NO MERCADO MUNICIPAL DE OIAPOQUE

No Brasil 1 em cada 3 pessoas culpa a própria mulher pelo estupro sofrido. A cada 11 minutos uma brasileira é violentada. Empoderar as mulheres – no trabalho e em toda a sociedade – é uma questão ética e de sobrevivência.

A muito custo e com muito atraso as mulheres têm assumido cada vez mais postos de trabalho, funções diretivas e papéis de influência na sociedade. Uma participação equitativa de homens e mulheres nos mais diversos âmbitos é uma necessidade para o bem comum de qualquer comunidade. O papel da mulher no século XXI exige que sejam muitas em uma só: que cuidem da sua casa, família e também da sua carreira profissional. Mas esse papel só foi conquistado através de muita luta ao longo da história. Foi unindo-se em torno dessas lutas por reconhecimento que as mulheres começaram a ocupar um espaço antes reservado somente aos homens, o público. Das lutas eventuais passaram aos movimentos sociais de maior expressão em busca da igualdade, de reconhecimento e de resp…