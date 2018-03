Museu Sacaca intensifica campanha de visitação

Com espaços recuperados, o Museu Sacaca é mais uma opção de lazer na capital. No último fim de semana mais de 300 pessoas foram ver as novidades do museu.

Foto: Marcelo Loureiro/Secom

Durante os finais de semana as atividades terão a participação das crianças no Bosque do Açaí

A Campanha “Vem Pro Museu – Valorize, que é Nosso” lançada nos dias 22 e 23 de março, terá continuidade com atividades culturais, pedagógicas e de visita da população. Agora os visitantes poderão conhecer outros espaços que, antes ficavam fechados aos finais de semana, como a Casa de Exposição Permanente, que congrega uma amostra significativa da produção do Insituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá ( Iepa ), feita nos últimos anos e, o recém-inaugurado Memorial Sacaca , que expõe peças fotográficas, acervos pessoais, livros e outros materiais de Raimundo dos Santos Souza, o Sacaca.

Para as crianças, o Museu Sacaca abrirá as portas da Maloca Multiuso e do Bosque do Açaí. Nestes locais, no sábado e no domingo, a partir das 15h, haverá contação de histórias, teatro, brincadeiras e danças.

As demais atividades ocorrerão, normalmente, na Exposição a Céu Aberto, como o passeio no Barco “O Regatão”, visita nas casas do Ribeirinho, da Farinha e do Castanheiro, Monumento Marabaixo, Sítio Arqueológico e, também, na Praça do Monumento Sacaca, que foi totalmente restaurada e revitalizada.

Dias e horário de visitas

O Museu Sacaca está aberto para visitas de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada franca. Na segunda-feira, o museu é fechado para visitação pública. Mas, pode ser reservado, exclusivamente, para atividades de ensaios fotográficos de formaturas, books pessoais e coletivos, gravações de documentários, entre outros, também sem cobrança de taxa. Neste caso, é preciso entrar no site www.museusacaca.ap. gov.br para fazer o pré-agendamento.

Cultura – Show Vem Pro Museu

A partir do dia 6 de abril, a Praça de Alimentação do Museu Sacaca estará recebendo o público com o "Show Vem Pro Museu”. O evento cultural ocorrerá todas as sextas-feiras a paritr das 17h30, com a participação de cantores regionais, artes plásticas, poesia, venda de comidas típicas e bebidas.

A estréia do "Show Vem Pro Museu", foi no dia 22 de março. Mais, de 15 atrações musicais se apresentaram a partir das 17h, mostrando para o público um pouco de cultura local, costumes e tradição.

No último domingo, 25, o Museu Sacaca recebeu mais de 300 visitantes. Para o diretor-presidente do Iepa, Jorge Souza, esse grande número de visitantaes já é fruto da campanha “Vem Pro Museu – Valorize, que é Nosso”.