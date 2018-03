PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

o secretário nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano(SNPDH), Halim Antônio Girade, responsável pela execução do programa a nível federal, reuniu-se com equipe do governo amapaense, em Macapá, para tratar sobre o andamento e a expansão do Programa Federal Criança Feliz no Estado. Os municípios amapaenses Cutias do Araguari, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, participaram com suas Assistentes sociais da capacitação realizada por técnicas da Secretaria de Estado de Inclusão Social (SIMS), treinadas pelo programa em Brasília (DF). Os profissionais de Laranjal do Jari, Cutias do Araguari e Serra do Navio já fizeram visitas às famílias, atendendo, ao todo, 240 pessoas, entre 194 crianças e 46 gestantes.