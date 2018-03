Tribuna Amapaense – Direito Eleitoral – 16.03.18

A janela partidária de 2018 está aberta desde o último dia 8 de março. A ida de Bolsonaro para o PSL está em processo de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). De acordo com levantamento do portal G1, ao menos 15 deputados já decidiram trocar de partido. Só o MDB do presidente Michel Temer perdeu três parlamentares. E o número pode aumentar para 11 nos próximos dias. De acordo com informação publicada pelo portal Poder360, até o dia 7 de abril o DEM pretende filiar mais dez deputados e o PP, mais sete – os dois partidos mais beneficiados. Já entre os que mais devem perder deputados estão o MDB, do presidente Michel Temer, e o PSDB. Para atrair os deputados, os partidos oferecem garantia de repasses do fundo eleitoral para as campanhas de 2018. Quanto mais deputados o partido elegeu em 2014, mais dinheiro do fundo eleitoral ele receberá para a eleição desse ano. Esse fator é levado em conta pelos parlamentares porque 2018 será a primeira eleição nacional com proibição de doações empresariais a campanhas. Fonte: Nexojornal.