‘Boom’ do agronegócio no Amapá

Em relação a logística, estudos recentes comprovam que a exportação da soja pelo Porto de Santana até Rotterdã, na Holanda, o frete custa cerca de US$ 75/ton, enquanto partindo do Paraná via Porto de Paranaguá o frete para o mesmo trecho importa em US$ 125/ton. Já em relação a Mato Grosso, com a mesma logística do Paraná, o custo do frete corresponde a US$ 185/ton.