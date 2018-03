Serra do Navio conquista a propriedade definitiva de suas terras e avança a Regularização Fundiária

Maria do Carmo da Silva, coordenadora do projeto, avalia que desenvolver a regularização na Amazônia Legal exige um amplo trabalho de equipe e a necessidade de acompanhar as mudanças na legislação fundiária para serem aplicadas em Serra do Navio. “Estas alterações legais impõem ajustes para o cumprimento de etapas firmadas com as instituições parceiras e temos que ser transparentes com a comunidade. O cumprimento destas etapas obedece a uma sequência legal, embora as famílias vislumbrem a urgência do direito social à moradia. No entanto o registro da propriedade da terra em nome do município destravou o projeto. Destaco que a regularização estabelecerá com a comunidade e o poder público local um conjunto de direitos, deveres e a necessidade de um monitoramento permanente para o cumprimento da preservação deste modelo de arquitetura e urbanismo, revelando a história e a identidade da cidade, que foram reconhecidos como patrimônio histórico em plena floresta amazônica, após o seu tombamento”, finaliza Maria do Carmo. (Fonte: Texto e fotos - Kid Reis - ASCOM-CRF-UFPA)