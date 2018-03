Ueap anuncia a abertura do Vestibular 2018

Processo Seletivo oferta 550 vagas para 11 cursos de graduação. Inscrições ocorrem no período de 9 a 25 de março pela internet.

Foto: Ueap

processoseletivo.ap.gov.br. O Governo do Amapá lançou nesta sexta-feira, 9, o Processo Seletivo (PS) 2018 da Universidade do Estado do Amapá (Ueap) que oferta 550 vagas para 11 cursos de graduação. Poderão participar somente os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016 ou 2017. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente, pela internet de 9 a 25 de março no site

suanota.ueap.edu.br . Para que os candidatos possam calcular a sua nota de corte e saber se alcançaram a pontuação do Enem exigida para a matrícula, a universidade disponibilizou o endereço eletrônico

As vagas do PS são para os cursos presenciais do campus I, em Macapá, que fica na Rua: Presidente Vargas, no Centro. Será aplicado o regime de reserva de vagas proporcionais para candidatos egressos da rede pública de ensino e afrodescendentes. Das 550 vagas, 66 serão destinadas aos indígenas e às pessoas com deficiência, previstas em leis estaduais específicas e em consonância com a política de inclusão da Ueap.

Eles foram aprovados pelo Conselho Superior Universitário (Consu) da Ueap, na segunda-feira, 5 . Devido às suas particularidades, o curso de música será ofertado em processo seletivo próprio em outro momento, bem como os novos cursos criados este ano, como Engenharia Agronômica e Licenciatura em Matemática, que serão ofertados no campus do município de Amapá, a 312 km da capital.

Essas duas novas graduações fazem parte da nova etapa que a Universidade do Estado do Amapá entra em 2018, com a interiorização dos cursos, depois de 11 anos de existência da Ueap. “A escolha do município de Amapá foi estratégica e baseada num estudo de viabilidade realizado em conjunto com o setor econômico, a pedido do governador Waldez Góes”, justificou o reitor da universidade, Perseu Aparício.

Atualmente, a Região dos Lagos que compreende os municípios de Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho e Calçoene, não possui instituição de ensino superior. Daí a importância da implantação de um polo da Ueap, para garantir o acesso à população que mora nas referidas cidades, o que corresponde a cerca de 30 mil pessoas, complementou Perseu Aparício.