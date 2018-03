Vereadoras são homenageadas com a medalha Deusolina Salles Farias

Vereadoras são homenageadas com a medalha

A medalha foi entregue nesta segunda-feira, 26, durante sessão solene e tem por objetivo reconhecer e valorizar a participação da mulher na política.

A participação da mulher na política está crescendo. O Amapá possui a maior bancada feminina proporcional no parlamento, porém é preciso ampliar a ocupação desses espaços. Para incentivar e reconhecer o trabalho e protagonismo da mulher na política, a deputada estadual Marilia Góes (PDT) propôs a criação da medalha Deusolina Salles Farias, uma resolução da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). Nesta segunda-feira, 26, no auditório do Sebrae, as 30 vereadoras que atuam no estado foram homenageadas com a comenda.

Mulheres dos 16 municípios que lutam diariamente para desenvolver as atividades parlamentares e ocupar os espaços políticos, incentivando a atuação feminina na política. “Esta medalha é o reconhecimento pelo trabalho e protagonismo dessas mulheres, que enfrentam dificuldades, mas estão nos municípios trabalhando, mostrando a força e capacidade da mulher”, disse a deputada Marilia Góes.

Uma das vereadoras homenageadas, Rosa Karina Mareco (PV), de Ferreira Gomes.



Uma das vereadoras homenageadas, Rosa Karina Mareco (PV), de Ferreira Gomes, destacou a importância do reconhecimento do trabalho. “É um incentivo para nós mulheres, me sinto honrada por ter o meu trabalho reconhecido. ”

Com 22 anos e pela primeira vez ocupando uma vaga no parlamento municipal, a vereadora Eva Pereira (PDT), de Cutias, falou sobre os desafios na política. “Quando entrei na política percebi a importância de nós mulheres participarmos decisivamente e não apenas cumprindo a cota de gênero. Estou feliz com essa homenagem que nos incentiva a continuar desenvolvendo o nosso trabalho”.

No evento as participantes assistiram uma palestra sobre empoderamento e mulher na política, além de receberem uma homenagem da banda do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá.

Os nomes escolhidos foram aprovados pela bancada feminina da Assembleia.

A medalha

A medalha Deusolina Salles Farias, Resolução nº 0179/17 da Assembleia Legislativa do Amapá faz referência a primeira parlamentar do Estado do Amapá. Na primeira edição foram homenageadas as deputadas estaduais que integram a maior bancada feminina proporcional no parlamento do Brasil.

