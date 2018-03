Inscrições abertas para seminário de produção de tambaqui em tanque-rede no Amapá

A programação consta de palestras e minicurso de processamento agroindustrial de tambaqui





A Embrapa Amapá recebe inscrições, de 26 de março a 20 de abril, para o 5º Seminário de Aquicultura – Produção de Tambaqui em Tanque-Rede, que será realizado nos dias 3 e 4 de maio de 2018, em Macapá. O evento é gratuito e tem como público-alvo técnicos, piscicultores e estudantes que atuam ou têm interesse no cultivo de tambaqui em tanque-rede.

São oferecidas 120 vagas para as palestras, que ocorrerão no dia 3 de maio, e 30 vagas para o minicurso “Processamento Agroindustrial de Tambaqui” que ocorrerá no dia 4 de maio. A inscrição é presencial, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, na sede da Embrapa Amapá, localizada na Rodovia JK, logo após a rotatória do Amapá Garden Shopping, sentido Macapá-Fazendinha. É necessária a doação de 1 quilo de alimento não-perecível no ato da inscrição. Os alimentos serão repassados a uma instituição filantrópica a ser escolhida pela Embrapa.

O cultivo em tanque-rede é um sistema no qual os peixes são mantidos em estruturas flutuantes, compostas por uma armação rígida revestida por redes que devem ser adequadas de acordo com a quantidade de produção. Os tanques-rede podem ser utilizados para a produção de peixes nas fases de alevinagem, recria e engorda, e têm média de 6 a 50 metros cúbicos. As estruturas permitem a livre circulação da água e podem ser instaladas em ambientes aquáticos como rios e lagos, por meio de flutuadores, em locais onde há oscilação periódica no nível da água ou por meio de estacas fixas.





SERVIÇO:

Inscrições para o 5º Seminário de Aquicultura – Produção de Tambaqui em Tanque-Rede, a ser realizado nos dias 3 e 4 de maio.

Período das inscrições: 26 de março a 20 de abril.

Local das inscrições: Embrapa Amapá

Horário das inscrições: 8h30 às 11h30 / 14h30 às 17h30