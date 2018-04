Coronel Barbosa, ligado ao PSB, é condenado por disseminar mentiras contra o governador Waldez Góes



O militar se comprometeu a não disparar mais as suas munições caluniosas e difamatórias de seus perfis nas redes sociais. A partir de agora, a mira dele terá que errar o chefe do Executivo amapaense.

Conhecido pela postura agressiva nos ataques a opositores políticos nas redes sociais, o ex-comandante da Polícia Militar do Amapá (PM-AP), coronel Aclemildo Barbosa, terá que repensar as suas publicações na internet.





Depois de caluniar a honra do governador do Amapá, Waldez Góes, no Facebook, ele se desculpou pessoalmente e se comprometeu, na Justiça, a se retratar publicamente por ter acusado o governante de usar recursos públicos para financiar a reeleição. A publicação mentirosa e difamatória foi postada pelo coronel no dia 27 de setembro de 2017.





Correligionário fervoroso do PSB, o ex-comandante decidiu propor a retratação durante audiência de conciliação, nesta terça-feira, 17, no Juizado Especial Criminal de Macapá, para evitar uma condenação mais pesada na ação penal na qual respondia por calúnia e difamação. “Realizei tal comentário sem ter qualquer prova ou indícios sobre o fato, fiz uma afirmação mentirosa”, retratou-se o coronel Barbosa.



O militar se comprometeu, ainda, a não disparar mais as suas munições caluniosas e difamatórias de seus perfis nas redes sociais (Facebook, Instagran, Twitter, WhatsApp, entre outras), especialmente contra o governador e família. A partir de agora, a mira dele terá que errar o chefe do Executivo amapaense.



O coronel, que ainda está na ativa, comandou a PM durante o governo Camilo Capiberibe (PSB) por três anos, entre 2011 e 2014. Barbosinha, como ele é conhecido entre os seus amigos e colegas de partido, foi pré-candidato a prefeito de Santana, pelo PSB, em 2016. Contudo, a candidatura não foi para frente após pesquisas de intenção de voto mostrarem que ele não tinha chances reais.



Waldez Góes anunciou que não pedirá nenhum tipo de indenização por danos morais ao coronel.



RetrataçãoPara evitar a ação penal e condenação por calúnia e difamação, Barbosinha terá publicar, em suas redes sociais, no prazo de 48 horas, a contar desta terça-feira, 17, a seguinte nota de retratação:

“É inverídica a afirmação feita por mim proferida na postagem do dia 27 de setembro de 2017, não verdadeira a afirmação de que o senhor Governador estaria usando qualquer recurso público para bancar sua reeleição, realizei tal comentário sem ter qualquer prova ou indícios sobre o fato, fiz uma afirmação mentirosa! Por esta razão venho me Retratar integralmente da postagem, conforme conciliação realizada nos autos da queixa crime nº 0053462-15.2017.8.03.0001 na data de hoje perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Macapá, comprometendo a manter o respeito ao Senhor Antônio Waldez Góes da Silva e não importunar novamente sua honra, dignidade mantendo o necessário respeito para convivência humana. Ao final peço desculpa pela postagem ao Governador, sua família e simpatizantes”.