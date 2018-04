Deputada Marilia Góes participa de programação no Centro Educacional Raimundo Nonato









Programação contou com apresentações, atividades da Liga da Proteção e o tradicional acender das luzes.





“Igual, diferente, igual, diferente” cantaram os alunos do Centro Educacional Raimundo Nonato para o público que participou da Páscoa Azul, evento realizado em alusão ao dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado na segunda-feira,2. A música foi o meio encontrado para expressarem o que sentem. Além das apresentações das crianças, a programação contou com atividades da Comissão da Criança, do Adolescente e da Assistência Social (CAA) da Assembleia Legislativa do Amapá e a tradicional hora de acender as luzes azuis.





Glaucio Silveira participou do evento acompanhando o filho Léo, de 14 anos, que foi diagnosticado com autismo ainda criança. “Meu filho adora o Raimundo Nonato e se sente bem aqui”, afirmou.





Segundo o fisioterapeuta, até os dois anos de idade não sabia que o filho apresentava qualquer comprometimento comportamental. Após essa idade, começou a perceber algumas alterações no comportamento. Com dois anos e meio, Léo parou de falar completamente, se isolava e começou a apresentar outras atitudes que caracterizavam o autismo, mas por falta de conhecimento, os pais não identificaram logo.





Com a ajuda de vários profissionais e a indicação de um livro sobre autismo, Glaucio começou a entender o diagnóstico. “No início foi difícil aceitar o diagnóstico. Fizemos a avaliação aqui no Amapá, recebemos o laudo e desde então começamos a fazer o tratamento”.





Assim como o pai do Léo, outras pessoas também enfrentam desafios nesse mundo azul. Por isso, a importância de tratar o tema e sensibilizar governo e sociedade para que juntos possam garantir um mundo mais igualitário. “Quando propomos as leis para beneficiar as pessoas com autismo, queremos de alguma forma ajudar a melhorar a vida dessas pessoas, que como elas cantaram são diferentes no jeito, mas iguais como cidadãos e merecem ter esses direitos garantidos”, afirmou a deputada estadual Marilia Góes, que preside a CAA.





“A isenção do IPVA, a meia-entrada, a redução da carga horária, permite mais qualidade de vida para o meu filho e todas as outras pessoas com autismo”, afirmou Gláucio, que é beneficiado com a isenção do IPVA e agora tenta a redução da carga horária, da esposa Gilcelene que é servidora efetiva do Estado.





Atualmente o Centro possui 420 alunos. Desses, 220 são autistas. Pessoas que esperam uma oportunidade, amor, apoio e respeito. “A vida é mais leve sem preconceitos. Nós lutamos pela igualdade de direitos e isso é possível por meio de leis que saíram do papel e estão funcionando”, disse a diretora do Raimundo Nonato.





A programação encerrou com a tradicional hora de acender as luzes. Momento no qual o prédio é iluminado com a cor azul, símbolo do autismo.





Liga da Proteção





A Comissão da Criança participou do evento com a Liga da Proteção, projeto que realiza atividades educativas abordando temas como o autismo por meio da pintura, customização de máscaras de super-heróis e distribuição de revistas. “São meios de trabalharmos o tema autismo de forma lúdica e mais compreensível tanto para as crianças como TEA como com outras pessoas que ainda não conhecem o assunto”, disse a parlamentar.