Eleitor vai poder usar nome social e identidade de gênero nas eleições 2018

Amapá tem o segundo maior rebanho de bubalinos do Brasil e de melhor qualidade genética



Reinaldo Coelho

“Um dos melhores rebanhos em qualidade genética de bubalinocultura é o do Estado do Amapá e estamos com programas para melhorar mais ainda a qualidade de nosso rebanho” – Jesus Pontes, Empresário, pecuarista, presidente da ACRIAP e da Casa Agro.

Esta semana fomos recebidos na Casa Agro, sede das Associação dos Criadores do Amapá (ACRIAP) e da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Amapá (APROSOJA) pelo presidente Jesus Pontes da ACRIAP, economista e empresário da criação de búfalos, iniciada pelos seus pais há mais de 60 anos e um dos responsáveis pela articulação de uma união de produtores e criadores para expandir e desenvolver com qualidade os rebanhos do Amapá, podendo assim disputar o mercado regional, nacional e internacional de carne vermelha e a expansão da cadeia produtiva da bubalinocultura local.



