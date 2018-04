ELEIÇÕES 2018

Sempre lidamos com o público. Ao passar a exercer as atividade de Pastor e de Presidente da Igreja Quadrangular no Estado, desde 2008, estando assim radicado aqui há 10 anos, e entre as missão que exerci foi a de me apaixonar pelo Estado do Amapá e pelo seu povo. Quero aqui destacar que já conheço o Amapá há 33 anos, sou paraense, nascido em Belém (PA), e aos 8 a 9 anos de idade eu vinha aqui, visitar parte da minha família, que aqui residia, e morei em Macapá em 1997, durante 1 ano. A partir disso passei frequentemente a vir a Macapá e Santana. Mais do que nunca o Amapá esteve no meu coração, e sempre me peguei pensando em me estabelecer aqui. Deus opera tanto no querer, quanto no realizar. Eu queria morar no Amapá e fui escolhido para presidir a Igreja Quadrangular Amapaense. Se eu não sou do Amapá, porque disputar uma vaga de senador por aqui? Há é paraquedista? Não, não sou paraquedista. Vivo há doze anos no Amapá, nunca me candidatei há nada, mas aqui já tenho raízes de 33 anos atrás. São duas coisas que não podemos escolher – Os pais, que dou graças a Deus, pelos o que eu tenho – e o lugar onde você nasce – mas o lugar onde você fica é escolhido por você. E eu escolhi o Amapá e me considero sim amapaense e afirmo, a nossa origem é a mesma. Eu amo esse Estado, a Bíblia diz: Onde está teu tesouro, ali estará teu coração. A visão de disputar o senado, foi justamente a vontade fazer a diferença. Pois a minha atuação frente à igreja e vendo o sofrimento e as dificuldades de muitos, principalmente durante uma crise que estamos passando há três anos, que não é somente econômica, é familiar, educacional, moral, e política. Então realmente eu me decidi, pois se homens de bem não se levantarem, quem vai ocupar essas cadeiras são pessoas de má fé.