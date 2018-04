Governo do Estado sanciona lei que reajusta plantões da saúde

Com a iniciativa, os servidores da área da saúde terão um reajuste de 100% em cima dos valores atualmente pagos.

Foto: José Baía / Secom

Servidores comemoraram a sanção da lei que reajusta o valor dos plantões em 100%

O governador Waldez Góes sancionou nesta segunda-feira, 9, a alteração da Lei nº 1.983/16, que reajusta os plantões presenciais destinados a servidores das áreas de Atenção à Saúde e de Apoio Diagnóstico. Com a mudança, os plantões passarão a valer R$ 200 e R$ 300, para profissionais dos níveis médio e superior, respectivamente.

Os ajustes são resultado da rodada de negociações do Governo do Amapá com representantes da categoria durante a Agenda do Servidor, com o objetivo de valorizar os profissionais da saúde.

A fisioterapeuta Andreza Melo, servidora do Hospital Estadual de Santana (HES), enfatizou que o momento é histórico para a categoria que lutava pelo reajuste dos plantões há quase dez anos. "O momento é salutar, para o crescimento e valorização do serviço público, onde quem ganha é a população, que terá um acolhimento do servidor mais motivado para prestar assistência", considerou.

De acordo com o texto, as jornadas previstas no projeto são de 12 horas para profissionais que trabalhem em unidades de retaguarda, e de 6 horas para plantonistas das unidades de urgência e emergência. Com a iniciativa, os servidores da área da saúde terão um reajuste de 100% em cima dos valores atualmente pagos.

O secretário de Estado da Saúde, Gastão Calandrini, lembrou que só para área da saúde o governo já sancionou quatro projetos, entre o auxílio-jaleco, inclusão dos servidores Auxiliares Operacionais de Serviços Diversos e Complementares (AOSDC) no Plano de Cargos, Carreiras e Salários; regularização da carga horária dos médicos e o reajuste dos plantões.

"Isso tudo é decorrente de muito diálogo, na Agenda do Servidor. Agora, o governador está materializando esse exercício de valorização profissional", reforçou Calandrini.

Waldez Góes assegurou que essas medidas determinadas pela gestão fortalecem a valorização dos funcionários da saúde e o consequente aprimoramento dos serviços públicos prestados para a população. "Estou aqui honrando mais um compromisso que assumi. Sou muito grato pela contribuição de cada servidor, e espero que isso se reproduza na melhor prestação do serviço para a sociedade", concluiu Góes.