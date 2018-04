Programa de rádio da Embrapa fala sobre matapi sintético para pesca de camarões-de-água doce













Matapi sintetico_foto Daniel Montagner.





A armadilha feita em PVC é tema do programa Prosa Rural





O Prosa Rural, programa de rádio da Embrapa desta semana, fala sobre o matapi sintético, uma armadilha utilizada para capturar camarões de água doce. Quem acompanhar o programa, ouvirá o pesquisador Jô de Farias Lima, da Embrapa Amapá, explicar as vantagens do matapi feito em PVC para melhorar a eficiência a captura do camarão de água doce, incluindo aspectos sobre o custo de produção, durabilidade e resistência. Ouvindo o programa, você fica por dentro também que o apetrecho permite uma pesca uniforme de camarões, e com isso, aumenta a renda do pescador. Outra entrevistada é a pescadora dona Rosilda Pacheco, que captura camarões na foz do rio Mazagão Velho, no estado do Amapá. Inclusive ela conta no Prosa Rural que, quando se trata de pesca de camarão na foz do Mazagão Velho, as mulheres são protagonistas. E para arrematar, o ouvinte vai se deliciar com uma receita de mujica de camarão, uma espécie de caldo muito servido em bares e restaurantes de Macapá. Está curioso? Fique ligado no modo de preparo durante o programa.

Para saber mais sobre o matapi sintético, não perca o Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. No Amapá, é transmitido nas emissoras Calçoene FM 87,9 (terça-feira e sábado, às 13h30; Cutias FM (quarta-feira, às 4h), Difusora de Macapá 630 AM (sábado, às 5h30, Itaubal FM 87,9 (segunda-feira e domingo, às 5h20) e Liberta Bailique FM (distrito de Macapá, aos domingos em horário indeterminado). Para ouvir todos os temas do programa basta baixar o aplicativo Prosa Rural, na loja virtual do Google, a Play Stor e . Essa rádio virtual funciona 24 horas por dia e apresenta uma seleção do acervo de programas. A cada 20 minutos, começa um Prosa Rural. Entre um programa e outro, o produtor conta com notícias agropecuárias, tecnologias, entrevistas e, diariamente, pela manhã, com a previsão do tempo.