Governo do Amapá começa a organizar envio de ajuda humanitária a Laranjal do Jari

Donativos enviados pelo governo federal chegaram nesta terça-feira, 15, ao Estado. E devem ser enviados ao município a partir de quinta-feira, 17.

Foto: Philippe Gomes / Secom

Ajuda humanitária chegou nesta terça-feira ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá

O Governo do Estado do Amapá (GEA) recebeu na manhã desta terça-feira, 15, os kits de ajuda humanitária encaminhados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional para as pessoas afetadas pela inundação no município de Laranjal do Jari, no Sul do Estado.

A entrega foi feita no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CMB/AP). O envio do material, pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cedec), deve iniciar a partir de quinta-feira, 17, através de balsas cedidas pelo Governo do Amapá.

Os primeiros kits de ajuda devem atender, pelo menos, mil e novecentas famílias, de acordo com levantamento que foi realizado ainda no mês de abril. Os kits são compostos de cestas básicas, material de limpeza, de higiene pessoal, água mineral, colchões e kits dormitórios, além de itens específicos para crianças e para idosos e pessoas com deficiência.

De acordo com coronel Janary Picanço, subcomandante-geral do CBM, as famílias que serão comtempladas com esse material foram cadastradas no mês passado e por causa da enchente dos últimos dias, outras famílias deverão ser cadastradas para receber ajuda. A perspectiva é que esse material seja conferido e catalogado ainda nesta terça-feira, 15, para então, iniciar o processo de deslocamento dos kits até Laranjal do Jari.

“Nossas equipes estão fazendo o recebimento desse material e depois disso vamos iniciar o processo de deslocamento até o município de Laranjal do Jari. As famílias estão sendo assistidas de perto pela Defesa Civil Estadual juntamente com secretariado do Governo do Amapá e da Prefeitura de Laranjal do Jari. Vamos nos esforçar para que esses kits cheguem o quanto antes para essas famílias que foram atingidas”, destacou o coronel Janary.

Monitoramento

Segundo o coordenador da Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Wagner Coelho, o nível do Rio Jari atingiu 2,67 metros, na régua em frente a cidade. Este volume de água ocasionou mais transtornos para comunidade. A Defesa Civil vai continuar com o monitoramento nas áreas afetadas. “São áreas de risco pontuadas pela Defesa Civil. Não podemos baixar a guarda”, reforçou o militar.