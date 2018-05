Governo do Amapá já promoveu mais de mil policiais militares desde 2017

Desde 2017, o Governo do Estado do Amapá (GEA) já garantiu a promoção de 1.088 servidores da Polícia Militar do Amapá (PM/AP). Desse total, 98 militares, entre oficiais e praças, foram promovidos nesta quarta-feira, 9, em solenidade no Comando-Geral da corporação, em Macapá. Na oportunidade, o governador Waldez Góes, também entregou 13 picapes e 40 viaturas que vão repor a frota da PM/AP, reforçando o trabalho ostensivo em todo o Estado.

Valorização

Foram promovidos nesta quarta-feira, 51 oficiais e 47 praças, dando continuidade à política de valorização e fortalecimento da defesa social no Amapá. A formatura, conforme registrou o comandante da PM/AP, coronel Rodolfo Pereira, é alusiva a 21 de abril, Dia de Tiradentes, patrono da Polícia Militar no Brasil.

“São 98 policiais militares, junto às suas respectivas famílias, que se alegram e comemoram esse momento que é de reconhecimento e valorização do importante trabalho que exercem. Arriscando, inclusive, suas próprias vidas em benefício da ordem e da segurança de todos”, frisou o coronel Rodolfo Pereira.

A policial feminino Helen Vandoren, de capitã, foi promovida a major. Ela faz parte da corporação desde 2006 e falou sobre a importância desse momento. “É um misto de sensações, alegria e expectativas. São muitos os desafios da profissão, mas é muito bom chegar a esse posto, após tantos obstáculos vencidos e demonstrar a minha capacidade, competência e importância do trabalho que exerço na corporação em benefício da sociedade. Estou muito feliz”, comemorou a major.

O governador Waldez Góes destacou que a garantia de direitos aos servidores é um compromisso que está sendo possível manter com muito planejamento e esforço, mesmo em meio aos efeitos que a crise nacional causou em muitos Estados do país, dentre eles o Amapá.

“Estamos promovendo promoções e progressões, concursos públicos, investindo em infraestrutura. E isso demonstra que, enquanto outros estados pararam investimentos, suspenderam avanços, nós mantemos conquistas e fomos capazes de ampliar, fortalecendo ainda mais a defesa social e tantas outras áreas para servir com qualidade à população”, salientou Góes.

Veículos





Das 13 picapes entregues, 11 são para a Polícia Militar e duas para o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM/AP). Duas delas foram adquiridas com emenda parlamentar do deputado federal Roberto Góes. E as demais são resultado de articulação política entre o Governo do Amapá e o governo federal, via convênio entre Estado e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Os veículos irão garantir a atuação das corporações, tanto na capital, na Unidade de Polícia Comunitária (UPC) do bairro Marabaixo, quanto em distritos e demais municípios, como Santa Luzia, São Joaquim do Pacuí, Maruanum, Igarapé do Lago, Mazagão, Porto Grande, Serra do Navio e Laranjal do Jari.

As 40 novas viaturas irão renovar a frota locada da PM/AP e serão distribuídas para todo o Estado. Desde 2015, já são mais de 130 viaturas novas em circulação, entre veículos próprios adquiridos por meio de parcerias, convênios e emendas parlamentares e renovação da frota locada.

Conforme explicou o secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Carlos Souza, os novos veículos já estão equipados e prontos para uso no trabalho ostensivo e, em breve, serão dotados de um novo sistema. “Já temos licitados R$ 1,4 milhão em materiais e equipamentos como HTs e novos terminais, que irão garantir a instalação de um sistema completamente digital na segurança pública do Amapá”, pontuou Carlos Souza.

No evento desta quarta-feira, estiveram presentes membros da equipe de governo, dentre outros convidados militares e civis. Houve, ainda, homenagens e entregas de medalhas de Mérito Operacional a policiais militares que se destacaram no atendimento às ocorrências.