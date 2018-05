Governo envia equipe para levantamento de danos causados por ventania, em Itaubal

Foto: Secom/GEA

Ventania destelhou cerca de 30 imóveis e afetou 26 famílias na Vila do Curicaca

Um dia depois da ventania que destelhou cerca de 30 imóveis e afetou 26 famílias na Vila do Curicaca, no município de Itaubal do Piririm, distante 117 km da capital Macapá, o Governo do Estado foi até à região levantar os danos causados. A equipe de governo confirmou que não há feridos. Porém, foi identificado que o maior problema é de ordem financeira para que os moradores atingidos reponham os telhados das suas casas.

O grupo enviado ao município é formado por membros da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cedec) e das secretarias de Estado da Infraestrutura (Seinf) e Inclusão e Mobilização Social (Sims).

O coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Wagner Coelho, disse que após o levantamento e suporte necessário para o transporte das vítimas que tiveram danos materiais, o próximo passo é verificar a melhor forma de ajudar as famílias atingidas. “Os danos foram mínimos, porém, a população não conseguirá se recuperar sem apoio”, observou.

A secretária de Inclusão e Mobilização Social, Nazaré Farias, acompanhou a equipe que foi até o local para conversar com as famílias atingidas. “Foram solicitados, principalmente, colchões novos, porque choveu e boa parte dos bens foram perdidos. Nós visitamos todas as casas atingidas e a situação mais complicada é em relação aos telhados das residências”, verificou.

Nazaré disse que a equipe da Sims está conversando com os setores responsáveis para que sejam definidas as providências, a fim de que sejam atendidas, da forma mais rápida possível, as demandas dos moradores do Curicaca.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/AP), dos 30 imóveis afetados, 27 foram unidades familiares, duas escolas e uma igreja; 26 famílias foram atingidas, totalizando 91 pessoas.

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) não recebeu nenhuma reclamação de danos causados à rede elétrica, mas, informou que fará um levantamento da situação e, se for identificado algum problema, vai enviar uma equipe para a localidade.

Segundo informações repassadas pela Prefeitura de Itaubal, ninguém ficou desabrigado, pois foi dado total suporte para transportar as pessoas e os seus bens materiais, para casas de parentes, logo após o ocorrido. No entanto, a prefeitura não tem condições de ajudar na recuperação dos danos, por falta de recursos financeiros.