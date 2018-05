Governo dá posse à nova diretoria do Conselho Estadual do Trabalho

Foto: Ascom/Sete

Membros do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda na posse da diretoria no auditório da Fecomércio

O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda (Ceter), vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), tem nova diretoria. A posse ocorreu nesta quinta-feira, 10, no auditório da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amapá (Fecomércio), em Macapá. Carlos Henrique Gomes, 62 anos, assumiu a presidência do Ceter e Alan Cleto Nunes, 51 anos, a vice-presidência. O mandato é de um ano.

O conselho foi criado em 18 de julho de 2007. É formado por 15 conselheiros titulares e mais 15 suplentes. É um órgão de caráter permanente e deliberativo constituído por representantes dos trabalhadores, empregadores e poder público. Tem por finalidade estabelecer prioridades, diretrizes e acompanhar a aplicação dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), alocados no Estado para a implementação de políticas públicas de geração de emprego, trabalho e renda.

Na posse, o presidente Carlos Henrique Gomes, do Sindicato dos Representantes Comerciais, agradeceu o compromisso firmado pelo governo de fortalecer o conselho. “É importante ouvirmos da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, esse apoio ao Ceter. É um colegiado com composição tripartite que tem um papel essencial na fiscalização e acompanhamento de ações voltadas aos trabalhadores”, mencionou.

O representante da Associação Comercial e Industrial do Amapá (Acia), Alan Cleto Nunes, destacou que é preciso avançar cada vez mais na qualificação do trabalhador e garantir que ele possa ter a oportunidade de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. “Temos que caminhar juntos neste propósito. E o fortalecimento do conselho por parte da Sete, nos deixa mais à vontade para executar as ações”, considerou.