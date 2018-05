Troca de informações permite planejamento integrado para redução da violência no trânsito

Foto: Nathan Zahlouth

Ana Amélia Pedrosa defendeu a integração dos órgãos para que os resultados da campanha sejam alcançados

O Governo do Amapá deu continuidade à programação do Maio Amarelo, na manhã de quarta-feira, 9, no auditório da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), com a Oficina Observatório do Trânsito. O evento contou com a participação de técnicos que trabalham a gestão de dados, com o objetivo de fortalecer o planejamento estatístico dos números relacionados ao trânsito no Amapá, para a prevenção de acidentes.

A campanha internacional Maio Amarelo, com o tema “Nós Somos o Trânsito”, busca conscientizar condutores, ciclistas e pedestres a tornarem o trânsito, cada vez mais, seguro para todos. A oficina foi conduzida pela apoiadora do Projeto Vida no Trânsito do Ministério da Saúde, Ana Amélia Pedrosa, que defendeu a integração dos órgãos para que os resultados da campanha sejam alcançados.

“O Projeto Vida no Trânsito faz parte de um compromisso do governo federal, de 2010, para execução das estratégias definidas em acordo com Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, para trabalhar de forma articulada com todas as instituições que tem aproximação com o trânsito e, assim, produzir informações qualificadas para subsidiar um planejamento, também, integrado”, ressalta a representante do Ministério da Saúde.

A partir da efetividade das ações pensadas na oficina, elas são avaliadas, modificadas e melhoradas através do debate. O projeto produz informações para identificar o fator e o comportamento de risco do trânsito de cada região, sendo que consumo de álcool e uso do volante é considerado um fator primordial em todo o país.

Ainda de acordo com Ana Amélia, Macapá já apresenta uma boa conduta de integração entre os órgãos. “Esse município está trabalhando de forma avançada, rompendo a cultura de trabalhar de forma desarticulada”, reconheceu. Na oficina também foi tratada a utilização do recurso enviado mensalmente pelo órgão federal, destinado para ações de prevenção de acidentes de trânsito.

Projeto Vida no Trânsito

O projeto é uma iniciativa voltada para a vigilância e prevenção de lesões e mortes no trânsito, em resposta aos desafios da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Década de Ações pela Segurança no Trânsito 2011 – 2020. Tem como foco das ações a intervenção em dois fatores de risco priorizados no Brasil: dirigir após o consumo de bebida alcoólica e velocidade excessiva ou inadequada, além de outros fatores ou grupos de vítimas identificados localmente, a partir das análises dos dados.

Maio Amarelo

O objetivo é promover a conscientização das pessoas por meio de diversas ações educativas, desenvolvidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AP) e demais órgãos do governo do Estado. A campanha é realizada todos os anos internacionalmente e foi instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No Amapá, o governo desenvolve as atividades por meio do Detran/AP, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), entre outros.

Ainda na programação, serão realizadas blitz educativa, oficinas, workshops, caminhadas e ações de cidadania para garantir que a campanha seja efetiva entre ciclistas, motoristas e pedestres.

Programação

12/5 - Oficina de Manobra de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP)

Local: Parque do Forte

Horário: 16h