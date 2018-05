Projeto Enem 2018 continua com inscrições abertas em três polos de ensino da capital

Foto: Divulgação

Continuam abertas as inscrições para o “Projeto Enem 2018: as oportunidades só surgem se você as cria”, promovido pelo Governo do Amapá, através do Núcleo de Ensino Médio da Secretária de Educação (Seed). Este ano, além dos aulões, previstos para acontecer no Teatro das Bacabeiras, foram criados quatro polos de ensino, disponibilizando 690 vagas para atender estudantes de todas as áreas de Macapá. As aulas nesses polos iniciam-se neste sábado, 12.

Participam do projeto 20 professores efetivos do Estado. Eles vão desenvolver uma metodologia de ensino voltada, exclusivamente, para o Enem. As aulas serão realizadas por área de conhecimento: ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias e redação.

Para se inscrever, o estudante deve acessar o site ead.nte.ap.gov.br/enem , fazer o cadastro e se credenciar em um dos polos de ensino com vagas disponíveis: Projeto Minha Gente, Centro Cultural Franco-Amapaense e Centro de Educação Profissional do Amapá (Cepa), todos na capital. Não há mais vagas para o polo de ensino que funcionará na escola Gabriel de Almeida Café.Confira o cronograma de aulas por polo de ensino:

Polo 1: Centro Cultural Franco Amapaense

Linguagens

Ilane Pereira dos Santos Leite – Arte

Wirley Jatniel de Oliveira – Redação

Jonildo Souza Ferreira de Lima – Literatura

Polo 2: Escola Estadual Prof. Gabriel de Almeida Café

Ciências da Natureza

Amauri Rodrigues de Carvalho – Química

Astrogildo Ubaiara Brito – Física

Walmir de Azevedo Repolho – Física

Ricardo Otero Amoedo Bisneto – Biologia

Odamir Campos Sussuarana Junior – Biologia

Polo 3: Projeto Minha Gente

Toni de Souza Ribeiro – Matemática

Gláucio Braz Nunes Brasil – Matemática

Polo 4: Centro de Ensino Profissional Josinete de Oliveira Barroso (Cepajob)

Ciências Humanas

Guaraci Assis Pastana – História

Carlos Alberto Viana Marques – História

Marcelus Clei da Silva Buraslan – História

Edivander Ribeiro Marinho – Geografia

Jetro Nadabe da Silva Tavares – Geografia

Leonardo Silva Souza – Sociologia

Romário Silva – Filosofia