Atletas do Bolsa Esporte conquistam medalhas em campeonato de Taekwondo no Mato Grosso

Delegação amapaense conquistou 8 medalhas nas categorias infantil, cadete, juvenil e sub-21. Dos 20 participantes, cinco são beneficiários do Bolsa Esporte.

Foto: Bruno Igreja/Sedel

O Amapá participou do campeonato com 20 atletas; governo doou 16 passagens áereas

A delegação amapaense de Taekwondo desembarcou esta semana em Macapá, trazendo as oito medalhas conquistadas no Campeonato Brasileiro de Menores 2018, que ocorreu na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, no período de 8 a 10 de junho. Foram 20 atletas do Amapá que competiram nas seguintes categorias infantil, cadete, juvenil e sub-21. Cinco desses atletas fazem parte do Programa Bolsa Esporte, do governo do Estado, que doou 16 passagens aéreas para os integrantes.

Na categoria de Cadete, Ana Farias (-44 kg) garantiu o ouro e Wictoria Rodrigues (-37 kg) conquistou o bronze. No Juvenil, Joeveny Dias (-42 kg) e Anderson Canela (-68 kg) conseguiram a prata e Guilherme Macedo (-73 kg) chegou ao bronze.

No Sub-21, Matheus Rodrigues (-58 kg) ficou em segundo lugar e Rúbens Filho (-74 kg) e Gabriel Nascimento (-80 kg) ficaram com o bronze. Além das medalhas, os atletas amapaenses também garantiram pontos no ranking nacional.

De acordo com o treinador Bruno Igreja, responsável pela delegação e coordenador do Bolsa Esporte, o desempenho dos atletas foi conforme o esperado. “O Amapá mais uma vez fez uma boa campanha em um campeonato nacional. Conseguimos marcar presença no pódio e chegar até as disputas de medalhas em várias categorias, fazendo excelentes lutas”, acompanhou.

O técnico da equipe disse, ainda, que vários atletas estão disputando pela primeira vez uma competição desse nível. “Estamos em fase de renovação da nossa equipe de base, 80% dos atletas que vieram para esta competição estão fazendo sua primeira participação em nível nacional. A conquista das oito medalhas, mostra que estamos no caminho certo e o futuro do taekwondo amapaense ainda vai trazer muitas alegrias para nosso Estado”, reforça Igreja.

Bruno adianta que, no retorno para casa, a delegação seguirá mantendo o ritmo forte de treinamento, já se preparando para as competições Argentina Open e Campeonato Brasileiro Adulto, que acontecem em julho e agosto, respectivamente.