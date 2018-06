'EducaPaz'

Marciane Santos destacou também que o Amapá saiu na frente de outros estados e municípios quanto ao lançamento de uma ferramenta que acompanha in loco os problemas de agressão nas escolas. "O programa E PAZ aglutina mais de 30 parceiros e esses parceiros atuam permanentemente junto com a SEED e das escolas, no sentido de dar essas ferramentas de solução de conflitos dentro das escolas. O Programa está há mais de um ano a frente do restante do Brasil e curiosamente no dia 14 de maio a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE) sofreu uma alteração e passou a inserir dentro do seu artigo 12º esse tipo de pratica, 'disseminar a cultura de paz'. Mostrando ao aluno que a solução está com ele mesmo. Estamos muito felizes de o Governo do Estado ter percebido o tamanho do projeto e ser referência para o resto do País, e agora a LDB trazer em seu 'corpo'. Em abril aconteceu a apresentação do programa e agora em 15 de junho estaremos apresentando a sociedade que esse trabalho está acontecendo em 26 escolas de Macapá e 24 de Santana que já possuem seus Núcleos de Práticas Restaurativas".