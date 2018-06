Fátima Pelaes confirma lançamento da pré-candidatura ao Senado 

“Estou muito confiante com os importantes apoios que venho recebendo”, diz Fátima, que mantém uma intensa agenda de encontros com lideranças de diferentes partidos e visitas aos municípios e bairros de Macapá. “Percebo que as pessoas do Amapá querem no Senado alguém capaz de unir esforços pelo desenvolvimento do nosso estado, alguém que aposte no diálogo em vez de promover conflitos. É com esse espírito que oferecemos a nossa pré-candidatura à sociedade”, argumenta.