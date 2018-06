Governo convoca candidatos da reserva do concurso da Polícia Civil

Convocados passarão pelas fases de Exame de Aptidão Física, Exame Documental, Avaliação Psicológica e Investigação Social | Maksuel Martins (Secom)





Conforme previsto no edital de abertura, o Governo do Amapá usou o cadastro reserva do concurso público da Polícia Civil para convocar mais candidatos aos cargos de agente e oficial de polícia.

edital com novos sete nomes , dois concorrentes para a carreira de agente e cinco para oficial de polícia, foi publicado nesta quarta-feira, 13, no site da Secretaria de Estado da Comunicação (Sead) – órgão que coordena o certame.

Os novos convocados passarão pelas fases de Exame de Aptidão Física, Exame Documental, Avaliação Psicológica e Investigação Social. As etapas ocorrem de 18 a 22 de junho.

De acordo com o gerente de concursos da Sead, Marcos Fernandes, as etapas serão feitas simultaneamente para dar mais celeridade ao certame. “Queremos colocar esses convocados em condições para a próxima etapa, que será o Curso de Formação Policial Profissional da Polícia Civil do Amapá”, justificou o coordenador.