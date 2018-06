Impacto da greve dos caminhoneiros no Amapá

Um dos maiores problemas, que pode perdurar, é com referência a regularização do abastecimento de combustível, que ainda não chegou a uma definição, devido aos acordos do governo federal com os grevistas que seria dado descontos de R$ 0,46 no óleo diesel. “Isso atende diretamente a questão do preço do frete, a partir que você tenha um combustível mais barato, que é um dos itens que pesa muito na composição de preços do frete, a tendência é estabilizar e não tem aumentos. No Estado do Amapá, além da redução federal de R$ 0,46, teremos uma redução da alíquota de 25% para 17% no óleo diesel”.