Mais de 130 novos pacientes iniciam tratamento no Cerpis

Por: Claudia Cavalcanti

Nesta terça-feira, 12, o Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Cerpis) recebeu 132 novos pacientes que irão fazer tratamentos naturais na unidade. Durante o acolhimento, os pacientes foram orientados sobre os 34 tratamentos ofertados pelo Centro e como funcionam as diretrizes e protocolos das práticas integrativas. Entre os tratamentos ofertados pelo Cerpis estão a acupuntura clínica, terapia ocupacional, cuidados com a coluna, terapia da dor, fisioterapia integrada, musicoterapia e pilates terapêutico. O próximo passo é realizar uma triagem dos pacientes para identificar as patologias e os tratamentos indicados para cada caso. Desde 2015, o Cerpis já realizou mais de 158 mil atendimentos, e atualmente atende uma demanda de 1.800 mil pessoas. A unidade é reconhecida pelo Ministério da Saúde como um centro de medicina popular integrativa e complementar. O objetivo é oferecer à população acesso gratuito a métodos terapêuticos e de comprovação científica. A pensionista Maria Ferreira, 74 anos, procurou o Cerpis após sofrer uma fratura no braço. Ela espera que o tratamento no Centro possa contribuir para a sua melhora. “Após a operação, fui encaminhada pelo médico para fazer fisioterapia aqui. Gostei muito do acolhimento, achei maravilhoso. Acredito muito no tratamento natural e prefiro ele à medicina alopática”, explicou Maria

O próximo passo é realizar uma triagem dos pacientes para identificar as patologias e os tratamentos indicados para cada caso. Desde 2015, o Cerpis já realizou mais de 158 mil atendimentos, e atualmente atende uma demanda de 1.800 mil pessoas. A unidade é reconhecida pelo Ministério da Saúde como um centro de medicina popular integrativa e complementar. O objetivo é oferecer à população acesso gratuito a métodos terapêuticos e de comprovação científica.

A pensionista Maria Ferreira, 74 anos, procurou o Cerpis após sofrer uma fratura no braço. Ela espera que o tratamento no Centro possa contribuir para a sua melhora. “Após a operação, fui encaminhada pelo médico para fazer fisioterapia aqui. Gostei muito do acolhimento, achei maravilhoso. Acredito muito no tratamento natural e prefiro ele à medicina alopática”, explicou Maria