Assinatura de convênio com Exército Brasileiro para processo de regularização fundiária

Nesse momento está acontecendo um evento no Museu Sacaca, onde o governador Waldez Góes assinará o convênio com o Exército Brasileiro para a condução os trabalhos de georreferenciamento no Amapá. O serviço faz parte do Plano de Ação do processo de regularização fundiária, como parte da transferência das terras da União para o Estado.

As despesas com a execução deste convênio estão orçadas no valor global de R$ 5,9 milhões do Tesouro Estadual. O investimento está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2019.