MP-AP alerta pais de jovens e adolescentes para o desafio “BIRD BOX CHALLENGE”









O Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e Educação (CAOP-IJE) do Ministério Público do Amapá (MP-AP) emitiu um alerta para os pais de jovens e adolescentes sobre os riscos do desafio “Bird Box Challenge”. O “BBC” é um novo jogo lançado nas redes sociais, inspirado no Filme da Netlix, Bird Box, onde o adolescente ou a criança é desafiado a caminhar na rua ou em outros lugares públicos de olhos vendados, expondo o participante a sérios riscos e acidentes.

A “brincadeira” já conta com diversos vídeos na rede social “YouTube”, nos quais os jovens e adolescentes têm que atravessar ruas, ultrapassar obstáculos, dentre outros desafios, sempre de olhos vendados. Embora não tenha registro de acidentes graves ou mortes geradas pelo jogo, é de extrema importância que os pais estejam em alerta, visto o histórico de mortes relacionadas a algo do tipo na “Internet”, como o caso da “Baleia Azul”, que induzia os participantes ao suicídio.

A coordenadora do CAOP-IJE, procuradora de Justiça Judith Teles, sugere como alternativa o controle dos pais ao conteúdo que os filhos acessam nas redes sociais.

“É imprescindível que os pais redobrem os cuidados com os filhos, principalmente adolescentes, no intuito de atuar de modo preventivo e também identificar sinais que possam indicar que estejam participando dos desafios propostos pelo jogo. Nós, enquanto Promotoria de Proteção à Criança e Adolescente, mobilizaremos e informaremos a rede de proteção municipal, no sentido de que os pais sejam esclarecidos sobre este novo tipo de jogo nocivo, bem como, deliberar ações preventivas a nível local”, ponderou.

Ressalta-se que o MP-AP dispõe de corpo técnico capacitado para atender crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade emocional, através do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOP-IJE), localizado na Avenida Fab, Nº 64.

Propostas

Sabendo que a origem do conflito dos filhos começa dentro da dinâmica familiar, é por meio dela que a solução deve começar. Os pais devem se manter atentos ao comportamento das crianças em casa e na escola. Devem estar atentos ao quê de diferente o filho está apresentando em termos de comportamento, perceber se seu filho está com medo, se está mais acuado, buscar estabelecer laços e uma relação de confiança com as crianças e adolescentes. Só assim conseguirão êxito no mundo dos filhos e poderão ter mais controle de maneira menos invasiva.