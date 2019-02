Kaká Barbosa ouve demanda de prefeito e vereadores de Laranjal do Jari acena positivamente para parcerias com o município









O presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, deputado Kaká Barbosa (PR), acenou positivamente para possíveis parcerias com a cidade de Laranjal do Jari para a melhoria em determinados segmentos, como o da Saúde. A declaração foi dada ao prefeito Márcio Serrão (PRB) e aos vereadores do Vale do Jari, que foram recebidos pelo chefe do legislativo, na noite dessa terça-feira (19), na sala da presidência, no prédio do anexo, no Buritizal.





Antes do aceno, o presidente Kaká Barbosa fez um resumo da gestão a comitiva, coordenada pela representante do Vale do Jari no parlamento, deputada Alliny Serrão (DEM). Segundo o presidente, foi preciso arrumar a Casa para ter o equilíbrio financeiro. "Tivemos que trabalhar na organização da estrutura do quadro funcional (efetivos e comissionados), com respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, e em negociação de dívidas para garantir a aposentadoria de nossos servidores. Depois disso arrumado, temos a exata noção do que podemos fazer para ajudar instituições filantrópicas e, futuramente, os municípios", contou.





A fala do presidente agradou prefeito e vereadores. "Fomos surpreendidos pelo presidente Kaká Barbosa sobre a possibilidade de firmarmos parcerias, principalmente, na área da Saúde. A Assembleia vive outro momento e tem uma gestão sólida, transparente e com um olhar especial para os municípios", disse o presidente da Câmara de Vereadores do Jari, Walcimar Fonseca (PROS)

Outro a deixar o prédio animado, foi o prefeito Márcio Serrão. Ele propôs ao parlamento um estudo para a criação de uma fábrica de projetos para ajudar as prefeituras, além de ampliar as ofertas de cursos de capacitação e qualificação aos técnicos e gestores municipais por meio da Escola do Legislativo. "O presidente não demonstrou nenhuma resistência as nossas propostas, pelo contrário,acenou positivamente para as ofertas de cursos e em firmar parceria com o município em determinados segmentos, algo que antes não se esperava do Legislativo", comemorou.





O encontro foi acompanhado pelos parlamentares Jory Oeiras (DC), Charly Jhones (PR) e Edna Auzier (PSD). Os três ouviram atentamente as declarações de cada um da comitiva e reforçaram aos representantes do Jari o apoio do parlamento. "A Assembleia vem de uma transformação positiva e por conta deste olhar diferenciado do presidente Kaká Barbosa temos condições de ouvir e dizer de como poderemos ajudar cada município, o que demonstra uma gestão comprometida com o interesse popular e transparente na aplicação dos recursos públicos”, disseram.





A democrata Alliny Serrão agradeceu ao presidente e aos deputados a atenção dada ao prefeito e vereadores do Jari. “Viemos com uma pauta extensa, passamos por secretarias estaduais em busca de apoio para o desenvolvimento de políticas públicas e assim possibilitarmos melhores condições aos moradores da cidade; e saímos do encontro satisfeitos com o que ouvimos do presidente com esta possibilidade de firmar, também, parcerias com os municípios como vendo sendo feita com as entidades filantrópicas”, destacou.