CAESA: PRIVATIZAR É O MELHOR PARA OS AMAPAENSES?

Através do pregão eletrônico AARH nº 15/2017 – BNDES fez a contratação de serviços técnicos especializados para a estruturação de projetos de participação privada, visando a universalização dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário relativamente ao Estado do Amapá e à Companhia de Saneamento do Amapá - CAESA, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos. O BNDES comunicou aos Licitantes que o certame em referência, com o Aviso de Licitação publicado no DOU do dia 23/02/2017, seção 3, página 133, foi homologado pela Diretoria do BNDES, em 03/05/2017, tendo sido adjudicado seu objeto ao Consórcio formado pelas sociedades PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE & RECOVERY LTDA, LOESER E PORTELA ADVOGADOS, EGIS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e PWC STRATEGY & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo valor global de R$ 5.319.900,00 (cinco milhões, trezentos e dezenove mil e novecentos reais). Rio de Janeiro, 05 de maio de 2017. Pedro Ivo Peixoto da Silva. Gerente da Gerência de Licitações 4 do AARH/DELIC.