Deputado Estadual Dr. Furlan comemora investimentos para retomada das obras do Hospital de Traumas, antigo Hospital Metropolitano









Durante sessão realizada na manhã desta terça-feira, 12, o deputado estadual Dr. Furlan (PTB), usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amapá, para destacar a importância da visita do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que garantiu investimentos para obras do Hospital Universitário, Maternidade de Santana e o Hospital de Traumas, antigo Hospital Metropolitano. Este último, sempre foi uma das lutas do deputado em prol da saúde amapaense.

A visita do Ministro da Saúde no Estado aconteceu no último domingo, dia 10, a convite do Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. O deputado estadual foi acompanhado de seus colegas parlamentares Diogo Sênior e Telma Nery. Na ocasião, também estiveram presente a bancada federal, o senador Randolfe Rodrigues, o Governador do Amapá, Waldez Góes, e o prefeito da cidade de Macapá, Clécio Luis.

Desde 2013, Dr. Furlan defende a conclusão das obras do Hospital de Traumas, planejado para substituir o Hospital Metropolitano, localizado na Zona Norte de Macapá. Inclusive, o parlamentar reivindicou para que fosse realizada essa substituição, visto que mais de 70% dos pacientes internados são oriundos de acidentes de trânsito. Além disso, também realizou audiências públicas, sessão itinerante e manifestações em torno da construção paralisada.

“A partir da visita do Ministro da Saúde e com o apoio do Presidente do Senado Federal, os investimentos que serão direcionados ao hospital, garantiram seu funcionamento. Para mim, esta é uma grande vitória, pois sempre lutei para a retomada das obras e inauguração desse hospital. Hoje vejo que estamos perto de vê-la funcionando”, destacou o deputado.





Foto: Gerson Barbosa - Agência Assembleia