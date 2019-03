DIREITO & POLITICA - BESALIEL RODRIGUES

O Estado do Amapá receberá o 1º Encontro de Lideranças Assembleianas da Região Norte do país, ligadas à CADB – Convenção da Assembleia de Deus no Brasil.





A Convenção CADB é uma das maiores corporações de pastores brasileiros, cuja sede é em Belém do Pará, ligada à Assembleia de Deus “Igreja-Mãe” fundada pelos missionários pioneiros Daniel Berg e Gunnar Vingren, sendo a 1ª Assembleia de Deus do mundo, a mais antiga, onde tudo começou há mais de um século, em 1911.





O referido conclave ocorrerá no próximo dia 19 de março de 2019, das 9 horas ao meio dia, no Salão Nobre de Eventos do Hotel Atalanta de Macapá/AP.





Na oportunidade acontecerá a 1ª Reunião do Colégio de Presidentes de Convenções Estaduais ligadas à CADB, com a presença do presidente nacional, o Pastor Samuel Câmara.





Este 1º Encontro da CADB – Região Norte, está sendo promovido e organizado pelos representantes locais da CADB no Amapá, os pastores Oton Miranda de Alencar, Dimas Leite Rabelo e Ézer Belo das Chagas. Dos outros Estados da Região Amazônica virão: Do Acre, o Pastor Presidente Luiz Gonzaga; do Amazonas, o Pastor Presidente Jônatas Câmara; do Pará, o Pastor Presidente Eurípedes Bezerra; de Rondônia, o Pastor Presidente Milton Daudt; e de Roraima, o Pastor Presidente Jasson Fontoura.





A pauta das deliberações é a seguinte:

1) II Assembleia Geral Convencional da CADB, prevista para o mês de junho/2019 em SP (Formação das Caravanas do Norte que irão); 2- II Impacto Nacional Humanitário de Missões, previsto para acontecer no mês de outubro/2019 em Roraima (Contribuição das Igrejas do Norte); 3- Homenagens ao Pastor Oton Alencar, pelos 25 anos na presidência da Igreja AD – A Pioneira no Amapá e pelos seus 75 anos de idade; 4- Ato Solene em Homenagem ao Jubileu dos Dez Anos da Convenção de Pastores amapaenses UFIADAP; 5- Definição do Calendário dos próximos encontros da CADB – Região Norte; 6- O que ocorrer.





Concomitantemente ao evento regional, acontecerá o evento estadual denominado EBO – Escola Bíblica de Obreiros, que começara um pouco antes, no dia 16 de março, sábado à tarde, e encerrará no dia 19, na 3a feira à noite. O tema deste evento paralelo será: Líderes cheios do Espírito Santo – Efésios 5.18.





A programação desta primeira EBO de 2019 é a seguinte: No dia 16.03, sábado, a partir das 16 horas, acontecerá o credenciamento e entrega de materiais dos inscritos e a aula magna inaugural, que será proferida pelo Pastor Oton Alencar.





No dia 17.03, domingo à noite, acontecerá em todas as Congregações dentro de Macapá e nas igrejas da AD – A Pioneira n o interior do Estado Cultos em Ações de Graças pelo Jubileu dos Dez Anos da Convenção UFIADAP e pelo aniversário do presidente.





Na 2ª feiras, às 19 horas, o evento continuará com palestra sobre o assunto no Templo Central da Igreja Anfitriã.





Por fim, na 3a feira, 19.03, às 19 horas, será o grande desfecho do evento no mesmo local, com a conferência magna de encerramento e entrega dos certificados de participação.



As inscrições para a EBO já estão abertas até o preenchimento das vagas limitadas, na Secretaria do Templo Central, de 2ª a 6ª feiras, pela manhã. Equipe responsável: Prª. Leliane Bruce (Cel. 99191-1114), Prª. Kelly Rodrigues (Cel. 99184-6897) e Prª Maria Soares (Cel. 99149-6588) e Ob. Eliezer Vilhena (Cel. 99116-8413).



Participe!