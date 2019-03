Juiz manda suspender carnaval em Santana; realização vai depender de nova vistoria dos bombeiros

De acordo com o MP, foi ajustado entre o município de Santana, Ministério Público, Liga dos Blocos de Santana, representantes de blocos de Santana, Conselho Tutelar, Policia Militar, Batalhão Ambiental, Vara da Infância e Juventude o termo de ajustamento de conduta (TAC), estipulando condutas e procederes que permitiriam a boa realização da festividade do Carnaval 2019 no município. Contudo, as partes não cumpriram com o estipulado. O Ministério Público relatou que recebeu informações extraoficiais de que as licenças, alvarás e certificados referentes à estrutura do evento não foram expedidos. Muito mais que i sso, soube-se, também, de modo informal na noite de 2 de março, que o Corpo de Bombeiros teria realizado vistoria à tarde do mesmo dia e, durante a diligência, teriam sido constatadas inúmeras irregularidades que comprometem a segurança do evento.